Dodentol coronavirus in China gestegen tot 2.400, toestand in Iran en Zuid-Korea zorgelijk

Het coronavirus is niet alleen in Italië en China hét gespreksonderwerp. Een overzicht.

In China is het aantal doden door het virus maandag opgelopen tot 2.592, nadat er 150 bijkwamen in de provincie Hubei. Zondag werden er nog 97 nieuwe overlijdens aangekondigd. De nationale gezondheidscommissie maakt ook melding van 409 nieuwe bevestigde gevallen, het merendeel in Hubei. Daarmee zijn nu meer dan 77.000 mensen besmet in het land. De Chinese president Xi Jinping noemt het “onze grootste gezondheidscrisis ooit” en “een zware beproeving”.

Iran is na China het land waar het coronavirus het hardst toeslaat. Met de drie nieuwe slachtoffers van afgelopen weekend erbij staat de teller al op 8 doden en 785 vermoedelijke besmettingen. Opperste leider ayatollah Ali Khamenei beweert dat het virus door buitenlandse vijanden gebruikt is om de parlementsverkiezingen in zijn land te saboteren. Buurlanden Turkije, Pakistan en Afghanistan hebben, net als Irak eerder, besloten hun grens met het land te sluiten.

Het alarmniveau in Zuid-Korea is verhoogd tot rood, het hoogste peil in het land. Het aantal infecties is opgelopen naar 763 en 7 mensen zijn gestorven. Er komen “ongeziene en krachtige” maatregelen, zei president Moon Jae-in. “De situatie is ernstig, maar we kunnen dit overwinnen.”

In Afrika is Egypte het enige land waar al een besmettingsgeval is vastgesteld, en WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus, een Ethiopiër, hoopt dat het daarbij blijft. “Onze grootste zorg blijft dat het virus zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen.”

In Japan is een derde passagier van het cruiseschip Diamond Princess overleden aan het coronavirus. Het gaat net als de twee andere gestorven passagiers om een tachtiger. Hij werd in het ziekenhuis behandeld aan de gevolgen van een longontsteking, maar overleefde het niet. Het aantal overlijdens staat daarmee op vier in Japan.