Lecce stuurt Giannelli Imbula terug naar Engeland

De huurovereenkomst van de in België geboren Congolese middenvelder Giannelli Imbula bij de Italiaanse eersteklasser Lecce is in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club bekend. De 27-jarige middenvelder keert zo terug naar de Engelse tweedeklasser Stoke City, waar hij nog tot medio 2021 onder contract ligt.

Bij Stoke City is Imbula de recordaankoop, maar veel toekomst lijkt hij er desondanks niet meer te hebben. In 2016 werd hij door de Potters weggeplukt bij FC Porto voor ruim 24 miljoen euro. Voor Stoke maakte hij twee doelpunten in 28 wedstrijden. Zijn laatste match voor de club dateert van 8 maart 2017. In het seizoen 2017-18 speelde hij op uitleenbasis voor het Franse Toulouse. Vorig seizoen werd Imbula gehuurd door het Spaanse Rayo Vallecano. In de Serie A kwam hij dit seizoen in drie wedstrijden in het seizoensbegin niet verder dan 129 minuten.