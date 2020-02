Dankzij smartphone altijd porno op zak, is dat wel gezond voor tieners? “Geen goed idee om hun browsergeschiedenis uit te spitten”

Ooit moest je ervoor schoorvoetend de duistere hoek van de videotheek binnenglippen, of beschaamd een Playboy afrekenen in de krantenwinkel. Maar nu zit porno gewoon in de achterzak. Met de smartphone is er 24/7 toegang tot een pornobibliotheek, en de tieners vandaag zijn de eerste generatie die daarmee is opgegroeid. Voor de Vier-docureeks ‘Help, mijn kind kijkt porno’ polste Evi Hanssen naar het pornogebruik van jongeren en zag “hele whatsappgroepen waar ze porno in delen”.