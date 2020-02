PSG schuift Bordeaux opzij in spektakelstuk: rood voor Neymar, Edinson Cavani scoort 200ste goal voor Parijzenaars

PSG, zonder de zieke Thomas Meunier, moest tegen Bordeaux zwoegen om niet opnieuw tegen puntenverlies aan te lopen. In een tumultueus slot werd Neymar nog uitgesloten met een tweede gele kaart wegens protest op een afgekeurd doelpunt van invaller Icardi.

Cavani wiste met zijn 200e doelpunt in Parijse loondienst de openingstreffer van Hwang uit. In de stand van PSG-topschutters kent Cavani zijn gelijke niet. De Uruguyaan onttroonde Zlatan Ibrahimovic (156 goals) al een tijdje terug. Pauleta, met 109 doelpunten de derde schutter van de Parijzenaars, volgt op respectabele afstand.

Marquinhos dacht in de eerste minuut van de extra tijd de 2-1 ruststand vast te leggen, maar via Pablo - die in de zesde minuut van de extra tijd scoorde! - hingen de bordjes bij het ingaan van de rust toch gelijk. Na de pauze scoorden Marquinhos en Mbappé nog. Bordeaux krabbelde via Pardo nog recht in de slotfase, maar het bleef bij 4-3 in Parijs.

PSG heeft in het klassement na 26 speeldagen al 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille.