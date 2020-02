Falende rookmelders, giftig speelgoed en gevaarlijke kinderkleding: twee op de drie producten uit buitenlandse webwinkels zijn niet veilig

Wees voorzichtig met wat u bij buitenlandse webwinkels als AliExpress, Amazon Market en eBay bestelt. Dat is het advies van consumentenorganisatie Test-Aankoop, die online 250 producten aankocht en liet onderzoeken, en vaststelde dat twee op de drie niet in regel zijn met de Europese veiligheidsnormen. Dat gaat van brandgevaarlijke opladers tot giftig speelgoed en rookmelders die niet werken. Test-Aankoop en buitenlandse consumentenorganisaties pleiten nu voor wetgeving die webwinkels verantwoordelijk stelt voor wat ze te koop aanbieden. “Ik raad mensen vooral aan te kopen bij lokale webshops of offline winkels”, zegt Simon November van Test-Aankoop.