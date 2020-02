Coronavirus teistert Serie A

Het coronavirus laat ook het Europese clubvoetbal niet onberoerd. Alle wedstrijden in de provincies Lombardije en Venetië, waaronder drie Serie A-matchen, konden zondag niet doorgaan vanwege het virus. Het gaat om de wedstrijden Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria en Hellas Verona-Cagliari.

Met bijna tachtig vastgestelde besmettingen is Italië het ernstigst getroffen van alle Europese landen. Twee mensen stierven er al aan het virus en een tiental steden en dorpen in het noorden van het land werden in lockdown geplaatst. Door de afgelastingen komen Romelu Lukaku (Inter), Timothy Castagne (Atalanta) en Radja Nainggolan (Cagliari) zondag niet in actie. De drie andere Serie A-wedstrijden gaan wel door zoals gepland. Lazio Roma ging met 2-3 winnen op het veld van Genoa en blijft zo de dichtste achtervolger van Juventus, dat zaterdag al won bij rode lantaarn SPAL. Bij de Romeinen blijft Ciro Immobile de man-in-vorm. De Italiaan maakte al zijn 27e goal in 25 wedstrijden dit seizoen.(rahe, svar, jmg)