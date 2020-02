Blitzbezoek aan India, waar Trump zijn muur wel krijgt

Recente cijfers over het aantal Indiërs dat in slums woont, bestaan niet. De laatste telling van de Indische overheid dateert van 2011. Daaruit bleek dat 13,8 miljoen huishoudens, ongeveer 64 miljoen mensen, in stedelijke sloppenwijken wonen. Dat komt neer op 17,4 procent, of ongeveer één op zes Indiërs in de steden. Die cijfers moeten we wel met een grote korrel zout nemen, want sloppenwijken in kleinere steden zijn toen niet meegeteld. Zo kwam de Times of India uit op 114 miljoen slum-bewoners. In totaal zijn de Indiërs vandaag met 1,35 miljard en ongeveer één op de drie leeft in de stad.

In Mumbai, de grootste Indiase stad en het financiële hart van het land, leeft liefst veertig procent van de mensen in een slum. De grootste is Dharavi, waar volgens schattingen meer dan 1 miljoen mensen wonen. Het is daar dat de film Slumdog Millionaire is gedraaid. De bewoners leven er opeengepakt in geïmproviseerde krotten, tussen de open riolen en met amper toegang tot sanitair.

De Indiase sloppenwijken begonnen zich te ontwikkelen vanaf het einde van de 19de eeuw. Onder de Britse koloniale heerschappij zochten arme Indiërs op het platteland een betere toekomst in de stad. Door een gebrek aan betaalbare huizen, vestigden ze zich in illegale wijken. Er zijn al veel plannen geweest om de slums op te waarderen, maar dat blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk, te meer door de welig tierende corruptie in India.(jvde)