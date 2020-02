De middelvinger van Vlaams Belang

De supporters van Waasland-Beveren zijn gefrustreerd. Nu de Wase voetbalclub de rode lantaarn van Cercle Brugge heeft overgenomen, is dat niet abnormaal. Maar dat ook parlementsleden grote frustraties op de tribunes uiten, komt iets minder frequent voor.

Het was VRT-journalist Chris Van den Abeele die op beelden Filip Brusselmans, het jongste parlementslid ooit en Vlaams Belanger, herkende in de tribunes van KV Mechelen terwijl hij hard gesticulerend en overmand door teleurstelling zijn middelvinger opsteekt.

Brusselmans is al jaren Beveren-supporter en volgens hem is het niet meer dan normaal dat een fan in zak en as zit als zijn ploeg verliest. “4-0 onderuitgaan en beseffen dat tweede klasse dichtbij is, kan de gemoederen doen oplopen. Maar ik zal nooit een vlieg kwaad doen”, zegt de man op Twitter.

Op de sociale netwerksite regende het meteen reacties van voor- en tegenstanders. Brusselmans is niet alleen bekend als jongste parlementslid, hij organiseerde eerder al een mars tegen het Marrakeshpact en ging in de clinch met de kunstensector toen die in het Vlaams Parlement kwam manifesteren tegen de besparingen van Cultuurminister Jan Jambon. (fem)