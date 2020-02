Agenten staken omdat ze gsm moeten inleveren

De politievakbond NSPV heeft een staking aangekondigd in de Luikse zone Hesbaye-Ouest. Reden is een bizarre maatregel van de korpschef die zijn agenten verplichtte om hun gsm in te leveren voor een verkeerscontrole. Hij was bang dat de controle anders zou uitlekken omdat agenten mogelijk hun vrienden bellen om hen te verwittigen.

De maatregel zorgde voor een woedende reactie bij de vakbond die het vergeleek met “een schandalige dictatuur”. Volgens wat wij vernamen is het nog nooit eerder gebeurd dat een korpschef de gsm’s van zijn agenten laat ophalen net voor een controle. “Dat is ook totaal onwettelijk”, klinkt het bij het NSPV.(cds)