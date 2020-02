Wereldwijde steun voor gepeste Quaden (9)

De Australische Quaden Bayles (9), die op school gepest wordt wegens dwerggroei en een filmpje van zijn treurnis viraal zag gaan, blijft wereldwijde steun krijgen.

Na warme woorden van bekendheden als acteur Hugh Jackman – “Je bent sterker dan je denkt” – zag de negenjarige knul een droom in vervulling gaan: hij mocht met professionele rugbyspelers het veld op voor aanvang van de wedstrijd tussen de Indigenous All Stars tegen de Maori uit Nieuw-Zeeland. Twee spelers stapten hand in hand met de glunderende Quaden het veld op, luid aangemoedigd door de vele fans in het stadion. De jongen zelf droomt ervan om ooit een professionele rugbyspeler te worden.

(gjs)