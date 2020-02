Amerikaan wil bewijzen dat aarde plat is, maar sterft in zelfgebouwde raket

‘Mad’ Mike Hughes (64) noemden ze hem in Amerika. Met recht en reden, want de waaghals pur sang had er zijn missie van gemaakt om zichzelf de ruimte in te schieten met een zelfgebouwde raket. Een missie die hij afgelopen zaterdag met zijn leven bekocht. Tijdens een proefvlucht in de Californische woestijn met zijn door stoom aangedreven raket liep het mis. Vlak na de lancering al kwam de parachute los die hem veilig terug naar beneden had moeten brengen. Het gevolg: een zware crash met dodelijke gevolgen.

Hughes geloofde rotsvast dat de aarde plat was en hoopte dat te bewijzen door zelf een kijkje te gaan nemen in de ruimte. Hij kreeg de steun van andere flat earthers om zijn droom waar te maken. Samen sprokkelden ze 16.600 euro bijeen om de raket te bouwen. Op het moment van de crash was ook een cameraploeg van het Amerikaanse Science Channel aanwezig. Hughes zou de ster worden van het programma Homemade Astronauts.(jvde)