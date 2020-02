Nog storm op komst? Ergste lijkt voorbij

Rukwinden tot 90 kilometer per uur in het binnenland en tot 100 kilometer per uur aan de kust: voor de derde zondag op rij kregen we een storm over ons heen. Na Ciara en Dennis kreeg dit derde exemplaar wel geen naam omdat geen code oranje gold. Wel was code geel van kracht.

Daarmee lijkt het ergste ook voorbij. “De komende vier dagen zit alleszins geen storm aan te komen”, zegt weerman David Dehenauw. “Het blijft wel winderig, met windstoten tot 70 kilometer per uur. Kalm wordt het dus niet. Het blijft ook wisselvallig, met een aantal buien.”

De storm van zondag veroorzaakte hier en daar wel overlast. Zo is het dak van een stal ingestort in het West-Vlaamse Woesten en moesten tientallen koeien bevrijd worden. Op de luchthaven van Zaventem kon een tijdlang niet gewerkt worden op het tarmac, met vertragingen als gevolg.

Dat het zo vaak stormt in zo’n korte tijd is niet uitzonderlijk, maar zo vaak komt het ook niet voor. In november 2009 stormde het drie keer in negen dagen. Weerman Frank Deboosere herinnert zich ook nog een bijzonder onstuimig januari en februari in 1990, toen er zeven of acht hevige stormen waren.(jvde)