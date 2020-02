Ex-speler Standard ramt bal in eetkraampje, maar scoort vijf minuten later wel zijn eerste doelpunt van het seizoen

Alen Halilovic speelde vorig seizoen nog op huurbasis bij Standard, maar de AC Milan-speler is intussen uitgeweken naar Nederland: hij wordt er gehuurd door SC Heerenveen. Veel spelen deed hij er nog niet, maar Halilovic zorgde tijdens de thuismatch tegen ADO Den Haag zaterdag wel voor hilariteit. Hij probeerde vanuit een moeilijke hoek de bal in het doel te rammen, maar schoot het leer per ongeluk in een eetkraampje naast het veld. Frappant detail: Halilovic scoorde vijf minuten later wel op fraaie wijze de gelijkmaker, zijn eerste goal van het jaar, en bezorgde Heerenveen zo een puntje.