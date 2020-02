Buitenlandse media over Aalst Carnaval: “Uitbarsting van uitbundigheid en dwaasheid”

Aalst - Hoewel ruim twintig accreditaties waren aangevraagd door buitenlandse mediaorganisaties in Aalst, berichten de internationale media relatief weinig over het carnaval.

Op talloze artikels in joods-Israëlische media na, is het carnaval van Aalst geen ‘breaking news’ in het buitenland. Bij de media die er wel over berichten noemt de ene het “misselijkmakend” en de andere een “uitbarsting van uitbundigheid en dwaasheid”.

Zo schrijft de Jerusalem Post dat Aalst “ondanks het verlies van hun status als Unescowerelderfgoed dit jaar nog verder ging dan vorig jaar. De krant heeft het dan ook over “onverholen antisemitisme”. “Hoewel België 30.000 joden telt, betoogde de joodse gemeenschap niet tegen het carnaval”, aldus de Israëlische krant. “Volgens een bron vreesden ze negatieve aandacht op zichzelf te vestigen en mogelijk geweld uit te lokken, door tegen de dominante cultuur in te gaan”.

“België in verlegenheid gebracht”

Voor het tweede jaar op rij bevatte Aalst Carnaval stereotiepe afbeeldingen van Joden, schrijft Associated Press. Het persagentschap wijst erop dat onze regering verklaarde dat het antisemitisme de natie in verlegenheid en de samenleving in gevaar bracht.

“De overgrote meerderheid van de meer dan 75 officiële inzendingen van de parade ging over allerlei onderwerpen, van de stadspolitiek over de Brexit tot de wereldwijde klimaatverandering, maar verschillende benadrukten opnieuw het thema dat zo’n opschudding veroorzaakte”, klinkt het nog.

Dat persbericht werd in verschillende Engelstalige media, waaronder de Britse Daily Mail en de Amerikaanse Washington Post, overgenomen.

“Mijn maag draait om”

Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS waren de reacties in Nederland niet mals. “Mijn maag draait om”, twitterde Ronny Naftaniel, voorzitter van het Nederlandse Joods Humanitair Fonds, over de optocht in Aalst. De Nederlandse PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de optocht “misselijkmakend”.

Op het carnaval van #Aalst, dat nu plaatsvindt, worden ditmaal Joden als ongedierte afgebeeld. Waar heb ik dat meer gehoord? Mijn maag draait zich om. En dat kan allemaal maar in België anno 2020 onder toeziend oog van autoriteiten. https://t.co/LNOxb4E62g — Ronny Naftaniel (@RonnyNaftaniel) February 23, 2020

Van de Nederlandse kranten wijdt alleen de Volkskrant een uitgebreid artikel aan het carnaval, onder de titel “In Aalst keert de Jood doodleuk terug”.

“Media-aandacht overdreven”

De Franse krant Le Parisien ging luisteren naar wat de bezoekers op het dorpsplein in Aalst te zeggen hadden. Volgens hen wilde niemand respectloos zijn. Er waren vooral misverstanden over de controversiële praalwagen van 2019, klinkt het. “Ze wilden de Joden nooit bespotten en kwetsen, de media-aandacht is volledig overdreven”, zegt een Aalsterse verpleegster die liever anoniem wil blijven.

Ook Reuters hoorde hetzelfde in Aalst. “Niemand werd geviseerd”, verklaarde de 21-jarige Jielke aan het persagentschap. “Vorig jaar was er veel ophef maar we willen met iedereen lachen.”

Het Duitse persagentschap DPA noemt Aalst Carnaval een “uitbarsting van uitbundigheid en dwaasheid”. Voor een korte periode worden alle regels voor het sociale leven geschrapt, verklaart het persagentschap.