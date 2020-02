Vlaamse kranten spreken over “stormachtig” carnaval dat verdeelt

Aalst - Aalst Carnaval verdeelt het land, en de carnavalisten deden er nog een schepje bovenop, zo klinkt het maandag in de Vlaamse kranten. Een overzicht.

Volgens Het Nieuwsblad was het afgelopen zondag Aalst tegenover de rest van de wereld. Ondanks kritiek van Joodse organisaties wereldwijd en van de federale regering, begrijpt niemand in Aalst waar alle heisa goed voor is, schrijft onze krant.

Aalst verdeelt meer dan ooit, schrijft dan weer De Morgen. Zal Aalst Carnaval, waar opnieuw Joodse karikaturen te zien waren, zich in de toekomst moeten aanpassen?, vraagt de krant zich af. “De specifieke context van carnaval zorgt ervoor dat dit nog altijd binnen de grenzen valt van wat volgens het Grondwettelijk Hof wettelijk aanvaardbaar is onder het recht op vrije meningsuiting”, zegt grondwetspecialist Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis). “Juridisch was er tot nu toe geen sprake van strafbaar gedrag, onder andere omdat het vereiste kwaadwillig opzet ontbrak. Maar ik wil er toch op wijzen dat als men er steeds weer een schep bovenop doet, rechters dit op den duur wellicht als kwaad opzet kunnen gaan zien.”

Het Laatste Nieuws spreekt over “een stormachtige editie” van Aalst Carnaval. Ook dit jaar werden de poppen met haakneuzen van stal gehaald en een carnavalsgroep pakte uit met een Klaagmuur die bestond uit goudstaven. Op de Grote Markt zongen aanwezigen in groten getale “Hey Jew”, een parodie op ‘Hey Jude’ van The Beatles. Nu de controverse op voorhand al zó groot was, konden de carnavalisten niet anders dan er nog een schepje bovenop doen.

Aalst Carnaval zadelt ons met dilemma’s op die nog vaak zullen terugkomen, in andere gedaantes, voorspelt socioloog Walter Weyns in De Standaard. “De discussie over Aalst Carnaval lijkt futiel. Maar zij gaat verder dan Aalst. Het stormpje dat Aalst trof, zal nog vaak de kop opsteken, al is het in een andere gedaante. Want heel wat prangende kwesties - racisme, metoo, zwarte piet, culturele toe-eigening door witten, non-binariteit, heteronormativiteit, transfobie - vertonen een gelijkaardig patroon”, aldus Weyns. “Telkens staan mensen vol onbegrip tegenover mekaar en volgen ze een in hun ogen sluitende logica, die frontaal botst met die van de tegenpartij, tragisch beseffend dat ze mekaar nooit zullen begrijpen.”