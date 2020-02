Oostenrijk opent grens weer na vrees voor coronabesmettingen, Italië gaat in crisismodus

Het treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië is zondagavond opnieuw opgestart, nadat twee vrouwen met symptomen van het coronavirus negatief testten. In Italië blijven echter wel draconische maatregelen van kracht, nu het land het hoogste aantal besmettingen in Europa telt. Ook in Groot-Brittannië, Iran en Zuid-Korea worden nieuwe gevallen gerapporteerd, terwijl de dodentol in China blijft oplopen.

Oostenrijk legt treinverkeer naar Italië lam

Het treinverkeer op de Brennerpas, die Italië met Duitsland verbindt via Oostenrijk, was zondag urenlang opgeschort omdat twee Duitse vrouwen in een trein koorts hadden. Bedoeling was om geïnfecteerde passagiers het land niet binnen te laten. Zo’n 500 passagiers zaten vast op de trein. Maar omstreeks middernacht werd het treinverkeer weer opgestart, nadat de twee vrouwen in kwestie negatief testten. Maandag zal het treinverkeer weer normaal kunnen verlopen, klinkt het.

Foto: AP

Intussen neemt het aantal besmette mensen in Italië toe: al 152 mensen hebben positief getest. Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio’s Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont en Lazio. Er zijn al drie mensen gestorven aan het virus in Italië. Er lagen zondag ook al zeker zesentwintig patiënten op intensieve zorg.

In crisismodus

Italië wil de snelle verspreiding van het virus tegengaan met drastische maatregelen als verboden zones. Zo worden verscheidene gemeenten in het noorden van Italië afgesloten, zodat het virus niet op de economische metropool Milaan, het toeristische Venetië en andere regio’s overslaat. Het carnaval en alle sportevenementen in Venetië werden afgelast, en musea en scholen in de hele regio Veneto moeten dichtblijven tot 1 maart.

Foto: REUTERS

De regering kondigde scherpe maatregelen aan om een verspreiding in de economische sterke regio’s tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi, waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo, met ongeveer 3.000 inwoners.

LEES OOK. Coronavirus ontregelt Italië: drone filmt spooksteden

“Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen”, zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio’s afsluiten. “Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.” Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.

Vier gerepatrieerde Britten blijken besmet

In Groot-Brittannië blijken dan weer vier van de 32 gerepatrieerde passagiers van het cruiseschip Diamond Princess, die vanuit Japan naar Groot-Brittannië werden gevlogen, besmet te zijn. Voor hun vertrek hadden de 32 nochtans negatief getest. Ook hadden ze geen symptomen. Alle passagiers werden zaterdag na hun aankomst in Engeland uit voorzorg voor twee weken in quarantaine geplaatst.

Foto: AP

Daarmee stijgt het totale aantal besmettingen in Groot-Brittannië tot dertien, deelden artsen zondag mee. Dertig van de passagiers zijn Britten, twee hebben de Ierse nationaliteit. Ze mochten twee weken lang niet van boord gaan. Honderden mensen uit verscheidene landen werden met het virus besmet op het cruiseschip, dat voor de kust van Japan ligt.

“Besmettingsrisico is laag tot matig in EU”

Desondanks benadrukt het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding dat het risico op een besmetting in Europa “laag tot matig” is. De waarschijnlijkheid van verdere besmettingen in de Europese Unie, de eurozone en Groot-Brittannië is klein, maar “kan niet worden uitgesloten door de vele onzekere factoren”.

LEES OOK. Na corona-uitbraak in Italië, wat als het virus doorbreekt in ons land? “We hebben het meteen ernstig genomen” (+)

Door de aanwezigheid van het virus in verscheidene landen buiten Europa is het nu wel meer waarschijnlijk dat reizigers uit andere landen dan China het virus naar Europa brengen, aldus het ECDC. Volgens directrice Andrea Ammon wordt de komende dagen dan ook een toename van het aantal patiënten verwacht in Italië en mogelijk in andere delen van de EU.

Buurlanden Iran sluiten grenzen

Enkele buurlanden van Iran hebben hun grenzen met het land dan weer gesloten. Turkije, Pakistan, Afghanistan en Armenië volgden zondag het voorbeeld van Irak, dat donderdag al de grenzen met Iran dichtgooide.

In Iran zijn inmiddels al acht mensen gestorven door het besmettelijke virus, en zeker 43 raakten er besmet. Alleen Azerbeidzjan en Turkmenistan hebben als buurlanden nog geen maatregelen aangekondigd. Ondertussen raakte trouwens bekend dat ook in Afghanistan drie besmettingen werden vastgesteld.

Foto: AP

Turkije laat dan ook geen vliegtuigen meer toe die vanuit Iran komen. Alle inkomende vluchten uit Iran worden “tijdelijk” geweerd vanaf zondag 20 uur plaatselijke tijd. Ook alle snelwegen en treinsporen die naar Iran leiden, zijn gesloten.

De regering van Jordanië heeft zondag dan weer beslist geen mensen meer tot haar grondgebied toe te laten die uit Iran, Zuid-Korea of China komen, behalve als het om Jordaanse onderdanen gaat. Een Jordaanse minister deelde mee dat de beslissing deel uitmaakte van “preventiemaatregelen”.

Fors meer besmettingen in Zuid-Korea

In Zuid-Korea is het aantal doden inmiddels gestegen naar zeven. In totaal zijn 763 ziektegevallen vastgesteld in het land. De meeste van de 129 nieuwe gevallen zijn gelinkt aan een religieuze beweging in Daegu, de vierde stad van het land. De burgemeester van die metropool heeft eerder de 2,5 miljoen inwoners opgeroepen binnen te blijven.

Foto: REUTERS

President Moon Jae-in kondigde zondag aan dat code rood van kracht gaat. De regering heeft de schoolvakanties met een week verlengd en is van plan strakker toezicht te houden op het monitoren van mensen die vanuit China het land binnenkomen. Buiten China heeft Zuid-Korea het grootste aantal geïnfecteerden met covid-19 ter wereld.

150 nieuwe overlijdens geregistreerd in China

De dodentol in China zelf is maandag dan weer gestegen tot 2.592, nadat er 150 nieuwe overlijdens werden geregistreerd. De dodelijke slachtoffers vielen allemaal in de provincie Hubei, melden de autoriteiten. De nationale gezondheidscommissie maakt ook melding van 409 nieuwe bevestigde gevallen, het merendeel in Hubei. Daarmee zijn nu meer dan 77.000 mensen besmet in het land.

Mensen die niet in Wuhan wonen, gezond zijn, en nooit in contact zijn geweest met patiënten, mogen de stad van de Chinese autoriteiten inmiddels verlaten. Dat meldt de burgemeester van de metropool, waar de epidemie uitbrak. Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners, is sinds 23 januari afgegrendeld. Alle vervoer in en uit de stad is stilgelegd in een poging nieuwe uitbraken tegen te gaan.