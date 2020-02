Wind blaast nog geen aftocht, zelfs sneeuw op komst

Het derde weekend met storm op rij ligt achter ons, maar dat wil niet zeggen dat de wind de aftocht heeft geblazen: volgens het KMI kan het ook maandag nog fors winderig worden. Later deze week wordt in het Hoog-België zelfs een laagje sneeuw verwacht.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Maandag wakkert de wind opnieuw aan. Het wordt zwaarbewolkt met af en toe wat (mot)regen. Op het einde van namiddag en ‘s avonds gaat het harder regenen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het centrum. De zuidenwind waait in de voormiddag meestal matig. In de namiddag wordt hij vrij krachtig tot krachtig, aan zee zelfs af en toe zeer krachtig. Rukwinden van 60 tot 80 km/u zijn mogelijk. Dat meldt het KMI.

Maandagnacht trekt een actieve storing van west naar oost over het land met lichte tot matige regen. Na middernacht wordt het vanaf de kust droger en volgen er opklaringen. Minima van 3 graden in de Hoge Venen tot 5 graden in het centrum. De zuidwestenwind waait eerst vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee. In de loop van de nacht wordt de wind matig. Aan zee blijft de wind vrij krachtig. Rukwinden tijdens het eerste deel van de nacht tot zo’n 65 km/u.

Sneeuw verwacht

Dinsdag begint grijs en regenachtig in het zuidoosten van het land. Elders is het dan droog met opklaringen. In de loop van de dag wordt het onstabiel met buien die in de Ardennen een winters karakter kunnen krijgen. In het westen is een donderslag niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait eerst matig, maar wakkert na de middag aan naar vrij krachtig in het binnenland en af en toe krachtig aan zee. Rukwinden van 50 tot 65 km/u. Tijdens de nacht naar woensdag neemt de buienactiviteit toe en kan er ook in Laag­-België winterse neerslag vallen. In Hoog-België vallen er sneeuwbuien.

Woensdag is het erg wisselvallig met soms stevige buien. In Hoog­-België zijn dat doorgaans sneeuwbuien, elders valt er soms smeltende sneeuw of korrelhagel. Een sneeuwlaagje van enkele centimeters is mogelijk in de Ardennen. Lokaal kan het ook onweren. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. De wind waait in het binnenland matig tot af en toe vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig.

Donderdagochtend is het tijdelijk rustiger en droog met kans op lichte vorst in het binnenland. In de loop van de namiddag of avond trekt een volgende storing van west naar oost over het land met buiige regen in het Laag­- en Midden­-België en winterse neerslag in Hoog­-België. Maxima van 1 tot 7 graden bij een meestal matige westenwind.