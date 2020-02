Frank Vercauteren wil bij Anderlecht niet meer spreken over Play-off 1: “Ik vloek niet op Genk en Mechelen”

Frank Vercauteren kon voor het eerst dit seizoen over zowat alle aspecten van een wedstrijd van Anderlecht tevreden zijn. Maar over Play-off 1 wil de coach niet meer spreken.

Anderlecht dat zes keer scoort en dat met liefst zes verschillende doelpuntenmakers. Het was carnaval. “We hebben deze week gehamerd op efficiëntie, zowel in balbezit als bij balverlies”, aldus Vercauteren. “Dat ontbrak vorige week in Mechelen, maar nu hebben we de fans wel gegeven wat ze verwachten. Aanwezig zijn in de box, goeie voorzetten en combinaties. Natuurlijk zaten de wedstrijdomstandigheden mee door die vroege rode kaart, maar we bleven doorgaan. Dat verdient lof.”

Verschillende jongens toonden zich. En niet alleen Kompany. Zo was het trio Murillo-Vlap-Amuzu elk goed voor één goal en één assist. Vooral de Panamees toonde dat hij een van de beste RSCA-transfers is. ”Je ziet dat niet alleen de spits moet scoren. Iedereen kan zijn bijdrage leveren. Murillo is wel goed aangepast. Hij kwam hier natuurlijk al in december toe en kon zich zonder druk integreren. Dan ben je vaak beter in te passen dan een jongen die hier arriveert zonder speelminuten om direct te spelen. Al ben ik ook niet ontevreden over Pjaca. Die kan nog beter, maar hij etaleerde zich.”

Ondanks dit spektakel zal Anderlecht wellicht Play-off 1 niet meer halen, want RC Genk en KV Mechelen wonnen ook. “Het is de realiteit dat ik soms bepaalde resultaten anders wil zien, maar ik vloek niet op Mechelen en Genk”, besloot Vercauteren. “Dat zijn twee ex-werkgevers en die zouden me dat kwalijk nemen. Wij kijken alleen naar onszelf en spreken geen seconde meer over Play-off 1. Elke match proberen we nu te winnen en dan zien we wel waar we eindigen. We slaan geen etappes over. Volgende week moeten we naar Waasland-Beveren. Gezien hun degradatiezorgen krijgen we daar een totaal andere tegenstander. Het wordt een kwestie van onszelf weer in vraag te stellen en opnieuw het niveau van vandaag te halen.” (jug)