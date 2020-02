CLUBNIEUWS. Vormer verwond aan wenkbrauw, Depoitre wel tegen Roma

Veel blessurenieuws viel er na de27ste speeldag in de Jupiler Pro League niet te rapen. Alleen over Ruud Vormer en Laurent Depoitre was er een update.

Kapitein Ruud Vormer speelde zijn 200ste competitiewedstrijd voor Club Brugge. Hij kwam niet ongehavend uit de strijd: een duel met Nurio leverde hem een fikse wonde boven het linkeroog op. Na een paar hechtingen speelde Vormer gewoon door. “Het was een stevige elleboog, maar die jongen kon er niks aan doen. Gewoon even naaien en doorspelen”, zei de Brugse kapitein in zijn typische stijl. “Het staat wel niet mooi voor de camera’s.”

Over een week mogen de draadjes er al uit, wist Vormer te melden. Hij maakt er zich niet al te veel zorgen over: “Gelukkig heb ik thuis een dokter”, zei hij met een kwinkslag over zijn vrouw Roos.

Kapitein Ruud Vormer (31) kwam in zijn 200ste competitiewedstrijd voor Club Brugge niet ongehavend uit de strijd: een duel met Nurio leverde hem een fikse wonde boven het linkeroog op. Na een paar hechtingen speelde Vormer gewoon door. “Het was een stevige elleboog, maar die jongen kon er niks aan doen. Gewoon even naaien en doorspelen”, zei de Brugse kapitein. “Het staat wel niet mooi voor de camera’s.” Over een week mogen de draadjes er al uit, wist Vormer te melden. Hij maakt er zich niet al te veel zorgen over: ­“Gelukkig heb ik thuis een dokter”, verwees hij naar zijn vrouw Roos.

Depoitre wel tegen Roma

Met zijn eerste hattrick voor AA Gent is Jonathan David (20) de nieuwe topschutter in de Jupiler Pro League. “Ach, topschutter worden zou fantastisch zijn, maar het is geen doel op zich. We wilden hier vooral de drie punten thuis houden en een goed resultaat neerzetten met het oog op de partij tegen AS Roma. Het wordt niet makkelijk, maar we geloven erin. Jammer dat we in Rome niet tot scoren kwamen, maar met het vertrouwen zit het wel goed. Hopelijk kan ik dan ook mijn steentje bijdragen. Een nieuwe hattrick? Dat zou waanzin zijn!”

David kan voorin tegen AS Roma trouwens ook wat ervaren hulp verwachten. AA Gent-coach Jess Thorup liet Laurent Depoitre, die nog maar net terug is na een voetblessure, gisteren uit zijn selectie, maar verwacht hem voor de belangrijke Europese terugmatch tegen AS Roma te recupereren. “In samenspraak met hem en de medische staf heb ik besloten om tegen STVV geen risico met hem te lopen”, zei Thorup. “Maar ik ben pretty sure dat hij donderdag wel in de kern zal zitten.”(ssg)