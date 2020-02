Oude bekende profiteert van de wind: doelman levert assist voor attente Tom De Sutter

RFC Knokke won afgelopen weekend makkelijk de topper op het veld van Mandel United: 0-4. Het derde doelpunt van de Kustploeg werd gescoord door niemand minder dan Tom De Sutter die duidelijk zijn neus voor opmerkelijke goals nog niet verloren is.

Met het bezoek aan Mandel United stond in 2 klasse amateurs A een heuse topper op het programma, namelijk het nummer één op bezoek bij het nummer twee. Maar met veertien punten voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld, beschikte Knokke uiteraard over de beste kaarten. En dat hebben ze ook laten zien. Knokke boekte zijn twaalfde zege op rij, telt nu zeventien punten voorsprong en ziet de promotie naar eerste amateur wel heel dichtbij komen.

Het tweede en derde doelpunten werden trouwens gescoord door een oude bekende, Tom De Sutter. De ex-spits van onder anderen Anderlecht en Club Brugge bewees vooral bij zijn tweede goal dat zijn torinstinct nog intact is. Een verre uittrap van doelman Sven Dhoest, ex-Club Brugge en Moeskroen, belandde gedragen door de wind in de grote rechthoek van Mandel United waar De Sutter, tussen enkele verdedigers en de doelman in, de bal subtiel in doel devieerde.

De Sutter is trouwens niet de enige voormalige topspeler bij Knokke. Ook Koen Persoons voetbalt tegenwoordig voor het team uit de badplaats.