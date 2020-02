Busted! Videoref moffelt nog snel smartphone weg als hij merkt dat hij in beeld is

Vreemd beeld gisteravond net voor de start van de tweede helft in AA Gent - STVV. Op tv-beelden is duidelijk te zijn hoe videoref Bram Van Driessche in het ‘busje’ op zijn smartphone aan het lezen is. Ook één van zijn collega’s heeft zijn laptop opengeklapt.

Wanneer beide videorefs merken dat ze ‘on air’ zijn, schieten ze in actie. Van Driessche moffelt snel zijn smartphone weg, de laptop wordt al even snel dichtgeklapt. Of het gebruik van de smartphone is toegestaan, is niet duidelijk. Vorig seizoen werd alvast beslist dat de videoref en de vierde scheidsrechter contact mogen hebben via een telefoon als de andere communicatieverbindingen niet langer functioneren. De aanwezigheid van een smartphone is dus zeker toegestaan, het gebruik daarentegen… Je zal als videoref maar stuiten op een artikel waarin je beslissing volledig de grond wordt ingeboord.