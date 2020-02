Oudste premier ter wereld (94) stapt op

De Maleisische premier Mahathir Mohamad, met zijn 94 de oudste regeringsleider ter wereld, heeft bij de koning zijn ontslag ingediend nadat spanningen binnen zijn regeringscoalitie afgelopen weekend hoog waren opgelaaid.

De beslissing komt er nadat Anwar Ibrahim, de aangeduide opvolger van Mahathir, zijn bondgenoten beschuldigde van verraad. Zo zou de premier achter de rug van Anwar om toch aan een nieuwe regering gewerkt hebben. Beide partijleiders waren jarenlang rivalen voordat ze in 2018 samen in een coalitie stapten.

Mahathir was met zijn 94 jaar de oudste regeringsleider ter wereld. Hij slaagde er in 2018, na een verrassende verkiezingsoverwinning, in om een regering te vormen met de partij van Anwar door te beloven dat die laatste na twee jaar het premierschap mocht overnemen. Het is nog niet duidelijk of er door het ontslag van de premier nieuwe verkiezingen komen.