Afwikkeling 1B dreigt na ‘zaak-Virton’ een kluwen te worden: “Alle wedstrijden worden op geplande data gespeeld”

De afwikkeling in 1B dreigt een kluwen te worden. Terwijl het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) officieel nog geen klacht van Virton heeft ontvangen en dus absoluut niet weet wanneer het die klacht kan behandelen, drukt de Pro League de hoop uit dat het sportieve verloop van de competitie verzekerd blijft. De Pro League rekent erop dat alle wedstrijden kunnen plaatsvinden op de geplande data, inclusief het herspelen van Virton - Beerschot op 2 maart.

Terwijl een klacht bij het BAS volgens de reglementen opschortend zou moeten werken en die rematch dus niet gespeeld kan worden vóór er een uitspraak is. Meerdere partijen maken zich overigens sterk dat Virton geen officiële klacht meer kan indienen omdat het zijn kat heeft gestuurd naar de eerste zitting in deze zaak. Bij verstek in eerste zitting heb je geen recht meer op evocatie of andere beroepsprocedures, klinkt het.

Wat is er dit weekend op en naast het veld allemaal gebeurd? Westerlo klopte zaterdag Virton, Beerschot deed een dag later hetzelfde met Lommel. Met nog één speeldag te gaan, delen beide ploegen de leiding in de tweede periode, maar Westerlo heeft één gewonnen match meer. Westerlo moet nog naar Union, Beerschot naar Lokeren. Vrijdag 28 februari zou normaal gezien de beslissing vallen op de slotspeeldag, maar vorige vrijdag stelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de bond Beerschot in het gelijk over het controversiële doelpunt van Virton eind januari. Dat doelpunt, dat leidde tot een 1-0-nederlaag van Beerschot, had niet goedgekeurd mogen worden.

De wedstrijd werd nietig verklaard en zal op maandag 2 maart herspeeld worden. Drie dagen na de slotspeeldag. Dat zorgde voor veel frustratie en ongeloof bij de andere twee periodetitelkandidaten: Virton diende klacht in en stapte naar het BAS, Westerlo sloot zich daar bij aan. Intussen heeft Virton geen baat meer bij die klacht, de Luxemburgers zijn na de nederlaag op Westerlo in alle mogelijke scenario’s uitgeteld voor de tweede periodetitel. Maar de klacht blijft staan.

En dan stelt iedereen zich de vraag: wat als het BAS volgende week nog geen uitspraak heeft gedaan? Bij het BAS zelf hebben ze nog geen duidelijkheid. “De beslissing is vrijdag genomen, het is nu zondag, officieel hebben we nog geen weet van een klacht”, klinkt het bij de woordvoerster. “We hebben dus ook nog niet kunnen bespreken op welke datum we een eventuele klacht zouden kunnen behandelen. Komende week? Geen idee. “

Bij de Pro League zitten ze verveeld met de vele rechtszaken en beroepen. En zijn ze ook duidelijk: ook al zou een klacht bij het BAS opschortend werken, de Pro League gaat daar niet op wachten. “Laat één ding heel duidelijk zijn: alle wedstrijden van de laatste speeldag, de opnieuw geplande Virton - Beerschot en de finalewedstrijden van 1B zullen op de voorziene data gespeeld kunnen worden”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

En dan hebben we nog niet over het dreigende faillissement van Lokeren gehad. Wordt er vrijdagavond wel gevoetbald op Daknam? Onduidelijkheid troef in 1B.