Voetganger sterft na aanrijding in Hallaar: buurt vraagt al jaren meer en betere verlichting

Heist-op-den-Berg - In de Molenstraat in Hallaar (Heist-op-den-Berg) werd zondagavond een voetganger aangereden. De 70-jarige man overleefde het ongeval niet. Hoe de aanrijding is kunnen gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. De buurt pleit al jaren voor maatregelen in de gevaarlijke straat.

Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats ter hoogte van frituur ’t Meuleke in de Molenstraat. Enkele klanten gingen meteen kijken. Een verpleegster die in de zaak aanwezig was, diende de eerste zorgen aan het slachtoffer toe. Een andere klant verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse met een tent en schermen voor de medische hulpdiensten. Het 70-jarige slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis in Lier, maar is later overleden.

De exacte omstandigheden waarin de aanrijding is kunnen gebeuren, zijn voorlopig nog niet duidelijk. Volgens getuigen kwamen een man en een vrouw uit het steegje naast het frituur gewandeld. De man zou door de wagen geschept zijn toen ze samen de Molenstraat wilden oversteken.

Donker en veel verkeer

Buurtbewoners die de klap hoorden gebeuren, pleiten voor maatregelen. “We zijn al jaren vragende partij voor meer en betere verlichting in de straat”, luidt het daar. “Het is hier eigenlijk een donkere steeg, terwijl er wel veel verkeer passeert. Misschien krijgen we nu ter hoogte van het zebrapad extra verlichting. Spijtig dat eerst zoiets moet gebeuren.”