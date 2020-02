Personeel opnieuw aan het werk bij Ineos Phenol

Beveren-Waas -

Bij Ineos Phenol in Beveren is het personeel maandagochtend opnieuw aan het werk gegaan. Een zes weken durende staking na het ontslag van een vakbondsafgevaardigde is vorige week beëindigd, maar de productie is nog niet opgestart. Eerst moet het chemiebedrijf enkele veiligheidscontroles doorlopen.