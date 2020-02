Italiaans model deelt vernietigende opnames van Harvey Weinstein: “Ik wil je veel leren, maar je moet plezier met mij hebben en genieten”

Het Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez (27) heeft een vernietigende opname van Harvey Weinstein openbaar gemaakt. Daarin maakt hij haar duidelijk dat hij haar geweldige diensten kan bewijzen op professioneel vlak, maar dat er wel iets tegenover moet staan. De filmproducent betaalde in 2017 1 miljoen dollar om de opname geheim te houden, maar de vrouw breekt die zwijgplicht nu.

Foto: Photo News

Niet lang nadat Ambra Battilana Gutierrez op 22-jarige leeftijd naar New York was verhuisd om het te maken als model, kwam ze op de radar van Harvey Weinstein terecht. Ze werd uitgenodigd voor een auditie in zijn kantoor. Maar al snel werd duidelijk dat de filmproducent het niet alleen over werk wilde hebben.

“Hij staarde naar me en vroeg plots: zijn je borsten echt?”, vertelt het model in 60 minutes Australia. “Wat?, antwoordde ik. En plots raakte hij mijn borst aan, daarna ook mijn been. Hij probeerde me te kussen. Het ging allemaal heel snel, ik had niet eens de tijd om te reageren.”

In de val gelokt

De Italiaanse haastte zich naar buiten en ging huilend naar de politie. Die was het doen en laten van Weinstein op dat moment al aan het onderzoeken, en vroeg het model om hem in de val te lokken door een microotje op haar lichaam te dragen dat hun gesprek zou opnemen. Ze sprak de volgende avond met hem af in een hotelbar. “Ik was bang, maar wilde dat mensen me zouden geloven. Want ik was maar een 22-jarig model, en hij een enorm machtig figuur. Dat is als David en Goliath.”

In de opname is te horen hoe het model hem vraagt waarom hij haar borst een dag eerder aangeraakt had. “Het spijt me, maar ik ben dat gewoon”, is het korte antwoord. Wanneer het model hem duidelijk maakt dat ze niet op haar gemak is, belooft hij haar dat het niet meer zal gebeuren. “Verpest je vriendschap met mij niet voor 5 minuten”, zegt Weinstein. “Als je me niet vertrouwt, zul je grote kansen mislopen.”

Je hoort Weinstein ook vragen om met hem mee te gaan naar zijn kamer en met hem te ontspannen en wat “leuke dingen” te doen. Hij vraagt haar om een massage, maar zij zegt niet te willen. “Ik ben verlegen en voel me daar niet goed bij.” Zijn reactie laat niets aan de verbeelding over. “Ik wil je mentor zijn en je veel leren, maar je moet dan wel met mij ontspannen, plezier hebben en genieten.”

“Je hebt een sterke grote man voor je, die agressief pusht om seks met je te hebben”, zei het model zondagavond in 60 minutes. “Eerst met woorden, maar je weet op zo’n moment wel dat hij het uiteindelijk ook met zijn lichaam zal doen.” Dus ging de Italiaanse weg voor hij zijn gang kon gaan.

Opname nooit vernietigd

Foto: Photo News

Weinstein wordt bij de politie geroepen en krijgt de opname te horen. Hij ontkent, reageert met een gemene lastercampagne in de pers en hangt de vuile was van het model buiten. Het openbaar ministerie wordt door de filmproducent onder druk gezet om de zaak te laten vallen, wat ook gebeurt.

Ambra krijgt een document voor haar neus geschoven: als ze de opname vernietigt, krijgt ze 1 miljoen dollar. “Maar ze hebben me toen onderschat.” Want de opname werd nooit vernietigd door Ambra: ze bewaarde een kopie in een kluis en kwam er zondag mee naar buiten. “Om de slachtoffers van Weinstein en de aanklagers in de zaak tegen hem te steunen”, zegt ze. “Ik heb 20 uur gelachen toen ik die opname eindelijk naar buiten kon brengen. Ik heb daar anderen echt mee geholpen. Ik was fier op mezelf.

Jury in beraad

Op het proces-Weinstein is de jury nu al vijf dagen in beraad. Vrijdagavond werd nog bekendgemaakt dat de juryleden verdeeld zijn over twee van de schuldvragen. Het is onduidelijk hoe ver ze vandaag staan.