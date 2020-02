Gwendolyn Rutten past voor nieuwe termijn als voorzitster van Open VLD

Gwendolyn Rutten past voor een nieuwe termijn als voorzitster van Open VLD. Bij de deadline maandagochtend om tien uur bleek dat ze zich niet kandidaat had gesteld voor een derde termijn. Het kwartet dat zich wel kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de partij: Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten.

Rutten was voorzitster van Open VLD sinds 2012. Toen nam ze de teugels over van Alexander De Croo, toen die minister in de federale regering werd. Na de verkiezingen in 2014 loodste ze haar partij tegen alle verwachtingen de federale én de Vlaamse regering in, wat haar het etiket ‘mirakelvoorzitter’ opleverde. De verkiezingen van 2019 waren dan weer geen triomf, Open VLD betaalde mee de prijs voor het chaotische einde van de Zweedse coalitie.

Met het vertrek van Rutten kan de strijd om het voorzitterschap van Open VLD losbarsten. Van de vier kandidaten lijken Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, en Egbert Lachaert, fractieleider in de Kamer, de grootste kanshebbers. Met Tommelein zou de partij voor continuïteit kiezen, Lachaert legt meer de nadruk op socio-economische uitdagingen, met meer aandacht voor veiligheid en identiteit. Eind maart kennen we de winnaar.