Unia: “Aalst heeft veel kansen laten liggen om dialoog aan te gaan”

Aalst - Het Aalsterse stadsbestuur en burgemeester Christoph D’Haese hebben “veel kansen laten liggen om de dialoog rond Aalst Carnaval aan te gaan”. Dat zegt Unia-directeur Els Keytsman. “We hebben vorig jaar al naar aanleiding van carnaval een rapport met aanbevelingen gepubliceerd, maar daar is weinig mee gedaan.”

Aalst Carnaval pakte zondag uit met een nieuwe lading Joodse karikaturen, na een jaar vol heisa over een wagen van een carnavalsgroep met Joodse figuren vorig jaar. Gelijkekansencentrum Unia bekijkt momenteel de meldingen die de afgelopen dagen zijn binnengelopen, en vraagt ook de informatie op bij het meldpunt in Aalst zelf, zegt directeur Els Keytsman.

Voor conclusies is het volgens Unia nog te vroeg, maar dat de stad kansen tot dialoog heeft gemist is volgens Keytsman wel duidelijk. “We willen voorbij het puur juridische gaan, omdat hier in België heel veel kan wat vrijemeningsuiting betreft. We willen inzetten op dialoog en sensibilisering, een gesprek aangaan over wat kan en wat kwetst, en hebben dat vorig jaar ook in een rapport met aanbevelingen gezet. Maar de burgemeester heeft veel kansen laten liggen om in te zetten op die dialoog”, zegt ze.

Vervolging?

Co-directeur Patrick Charlier zei maandag aan de Franstalige openbare omroep RTBf dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen of de Joodse karikaturen van zondag aanleiding kunnen zijn tot vervolging. Maar de piste wordt wel onderzocht, zei hij. “Het is niet uitgesloten dat de wet in dit geval van toepassing is. We gaan daarover samenzitten met politie en parket.”

Ook Charlier benadrukte dat de dialoog tussen stadsbestuur en de Joodse gemeenschap maanden geleden al gevoerd had moeten zijn. “Een van de mogelijkheden had kunnen zijn om te debatteren over die zaken, om bijvoorbeeld het Joods Museum of de Kazerne Dossin uit te nodigen om duiding te geven over waarom bepaalde dingen choquerend zijn”, zei hij. “De lokale autoriteiten zijn hier verantwoordelijk: het feit dat de burgemeester vorig jaar heeft geweigerd om Joodse organisaties te ontmoeten, dat hij gevraagd heeft om carnaval van de erfgoedlijst van Unesco te schrappen, dat is brandstof geweest voor de groepen om zich dit jaar volledig te laten gaan onder het motto ‘in Aalst is alles toegelaten’“.