Speelt Lokeren volgende vrijdag thuis tegen Beerschot? Wedstrijd in het gedrang door financiële crisis

Onduidelijkheid troef in 1B. Eerst werd de match Virton–Beerschot al nietig verklaard waardoor die op 2 maart herspeeld moet worden. Nu dreigt nog meer chaos: want kan de match tussen Lokeren en Beerschot vrijdag wel doorgaan? Dat is momenteel de vraag van één miljoen. Als Lokeren deze week geen oplossing vindt om uit de financiële malaise te komen, lijkt die kans eerder klein. Iedereen snakt naar duidelijkheid.

Heeft Lokeren tegen Roeselare zijn laatste match gespeeld? Het zou zomaar kunnen. Ook dit weekend was er nog altijd geen witte rook op Daknam. Voorzitter Louis de Vries blijft wanhopig op zoek naar financiële middelen om een faillissement te vermijden. Maar de klok tikt genadeloos verder. Vrijdag ontvangen de tricolores in principe Beerschot in het Daknamstadion. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of er vrijdagavond wel gevoetbald wordt. Want de spelers, technische staf, leveranciers, en zelfs de stewards worden al weken of maanden niet meer betaald. Iedereen snakt naar duidelijkheid. “We zijn naar hier gekomen zonder dokter, met drie rolletjes tape en zonder energiesupplementen”, zei trainer Stijn Vreven op de persconferentie na de match tegen Roeselare. Om maar aan te geven hoe groot de financiële problemen op Daknam tegenwoordig zijn. Het belooft andermaal een cruciale week te worden. Hopelijk volgt er zo snel mogelijkheid duidelijkheid, voor iedereen. Wordt vervolgd.