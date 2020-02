Aalst -

“Nog pijnlijker dan vorig jaar”, “Een schande” of “Immoreel antisemitisme”: joodse organisaties zijn niet te spreken over de praalwagens met joodse karikaturen in de stoet van Aalst Carnaval. Het American Jewish Committee eist zelfs dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. “Dit verwijst naar de ontmenselijking van joden als ongedierte tijdens het naziregime”, klinkt het. En beelden ervan gaan intussen de wereld rond.