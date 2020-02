“Uitbraak is onvermijdelijk”, maar hoe goed is ons land eigenlijk voorbereid op het coronavirus?

Herinnert u zich de tv-reeks ‘Cordon’ nog? Het ziet ernaar uit dat de fictie de realiteit aan het inhalen is. Alvast in Noord-Italië, want daar heeft de eerste uitbraak van het coronavirus in Europa al vier doden geëist. Elf dorpen zijn door politie en leger van de buitenwereld afgesloten en scholen, crèches, winkels en bedrijven blijven dicht. Staat ons hetzelfde te wachten? “Er is geen reden tot paniek. We hebben veel geleerd uit vorige uitbraken. We staan klaar”, klinkt het bij experts.