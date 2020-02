Luchthavens op Canarische eilanden weer open, zandstorm afgezwakt

De acht luchthavens van de Spaanse Canarische eilandengroep zijn maandag heropend, kondigde het ministerie van Transport aan. Die moesten zondag sluiten door een hevige zandstorm.

“Het luchtverkeer in alle luchthavens van de Canarische eilanden kon hervatten dankzij de verbeterde weersomstandigheden vannacht”, stelde het ministerie van Transport op zijn Twitter-account vast. Volgens Enaire, de Spaanse instelling verantwoordelijk voor het luchtverkeer van Spanje, “werd de zandstorm minder hevig”.

Het luchtverkeer van de eilandengroep naast Marokko, die heel populair is bij Noord-Europese toeristen, was sinds zaterdag verstoord door de zandstorm. Het verkeer kon zondagochtend hervatten. Later verslechterden de weersomstandigheden opnieuw, waardoor de acht luchthavens van de archipel moesten sluiten. “De professionals uit de sector krijgen niet vaak te maken met zulke moeilijke weersomstandigheden voor luchtverkeer op de Canarische eilanden”, onderstreepte de minister van Transport, Jose Luis Abalos, zondag.

De sterke winden bemoeilijkten ook het werk van brandweermannen bij een brand in de buurt van de stad Tasarte, in het zuidoosten van Gran Canaria. De brand begon zaterdag en liet ongeveer 300 hectare land in vlammen opgaan.

Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek verwelkomde de eilandengroep vorig jaar 13,1 miljoen buitenlandse toeristen. Het was daarmee de op twee na meest bezochte regio van Spanje.