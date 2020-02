Noodnummer 1722 weer geactiveerd wegens hevige rukwinden

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft maandagmiddag het nummer 1722 voor niet-dringende hulp weer geactiveerd. Het KMI voorspelt rukwinden tot lokaal 70 kilometer per uur, aan zee zelfs 80 kilometer per uur.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 steeds preventief bij het risico op een storm of wateroverlast. Het dient om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is dus geen noodnummer. Bij storm of wateroverlast krijgen noodcentrales 112 en de brandweer steeds veel oproepen, en moeten ze voorrang geven aan wie mogelijk in levensgevaar is.

Wie dringend een ambulance of brandweer nodig heeft, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, belt dus nummer 112. Het nummer 1722 is er voor wie hulp van de brandweer nodig heeft, zonder dat er een risico op levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, enzovoort. Ook het elektronische formulier van de hulpverleningszone is daarvoor beschikbaar.

Het nummer 1722 was maandag om 10 uur nog maar net gedeactiveerd, na de hevige rukwinden van afgelopen weekend.

Foto: KMI

Ruim 1.200 oproepen na hevige wind afgelopen weekend

Afgelopen weekend kwamen er als gevolg van de hevige rukwinden al 1.275 oproepen binnen op het noodnummer. Dat werd zaterdagavond geactiveerd, nadat het KMI hevige rukwinden had voorspeld.

Vooral West-Vlaanderen kreeg het te verduren. Daar liepen 468 oproepen binnen. De meeste andere oproepen kwamen uit Oost-Vlaanderen (192), Antwerpen (150), Luik (133) en Vlaams-Brabant (103). Het nummer 1722 was actief van zaterdag 22 uur tot maandag 10 uur.

Ter vergelijking: storm Dennis, die het weekend eerder over België trok, leidde tot bijna 16.000 oproepen. Storm Ciara, een week daarvoor, was nog goed voor bijna 61.000 oproepen.