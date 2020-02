Trump belooft 100.000 Indiërs “de beste en meest gevreesde wapens ter wereld”

De Amerikaanse president Donald Trump wil India versterken om de toenemende macht van China in de regio te beperken. Hij wil het land “de beste en meest gevreesde wapens” ter wereld ter beschikking stellen, zo zei hij maandag tijdens een toespraak in de westelijke stad Ahmedabad. Trump is in India voor een tweedaags staatsbezoek.

Trump hield zijn speech tijdens een gezamenlijk optreden met de Indiase premier Nerendra Modi in een cricketstadion met zowat 100.000 toeschouwers. Om een tegengewicht te bieden aan China met zijn toenemende machtsaanspraken in de regio, zet Trump net als zijn voorgangers in op de atoommacht India, met zowat 1,3 miljard inwoners de grootste democratie ter wereld.

“De beste en meest gevreesde wapens”

“Samen zullen we onze soevereiniteit en onze veiligheid verdedigen en een vrij en open Indo-Pacifische gebied beschermen, voor onze kinderen en voor vele, vele generaties daarna”, benadrukte de Amerikaanse president. Hij noemde China in zijn speech nooit expliciet bij naam.

De Verenigde Staten zullen India’s belangrijkste militaire partner zijn, beloofde Trump, en zullen “de beste en meest gevreesde wapens” ter beschikking stellen. De Amerikanen willen onder andere luchtafweergeschut, gevechtsvliegtuigen en drones verkopen, aldus het Amerikaanse staatshoofd. Beide landen onderhandelden al een contract voor nieuwe gevechtshelikopters.

Foto: REUTERS

Lof (om een handelsakkoord te versieren)

Om de Indiase regering warm te maken voor een dergelijk strategisch partnerschap prees Trump het “inspirerende” succes van India. In de zeventig jaar sinds zijn onafhankelijkheid van Groot-Brittannië is India “een economisch zwaargewicht en de grootste democratie ooit” geworden. De president bestempelde India als het “wonder van de democratie”.

Trump riep maandag ook op tot het spoedig afsluiten van een handelsakkoord met India. De gesprekken daarover bevinden zich nog in een vroeg stadium, maar ze kunnen tot “een fantastisch” akkoord leiden met “ongelooflijk veel potentieel”. Aanvankelijk was de bedoeling dat Modi en Trump tijdens het staatsbezoek al een beperkte handelsovereenkomst zouden ondertekenen, maar de onderhandelingen lijken tot nu toe vast te zitten.

Trump met de Indiase president Narendra Modi. Foto: REUTERS

Omstreden bezoek

Trump bezocht maandag samen met first lady Melania nog de Taj Mahal. Ook dinsdag is de Amerikaanse president nog in India: op de agenda staan politieke ontmoetingen in de hoofdstad New Delhi en een staatsbanket met president Ram Nath Kovind.

Het bezoek van Trump komt er terwijl de omstreden burgerschapswet in India nog steeds de gemoederen verhit. In New Delhi kwam het zondag en maandag opnieuw tot rellen tussen voor- en tegenstanders van de wet, die het makkelijker maakt voor niet-moslims uit buurlanden om Indiaas staatsburger te worden. Bij het geweld kwam volgens lokale media ook één agent om.