Bart De Pauw stelt rechtszaak in tegen Douglas De Coninck en De Morgen

Tv-maker Bart De Pauw stelt een vordering tot schadevergoeding in bij het gerecht tegen de krant De Morgen en journalist Douglas De Coninck. Dat meldt zijn advocaat Michaël Verhaeghe maandag.

Aanleiding daarvoor is een artikel van De Coninck dat het voorbije weekend verscheen in De Morgen en in de onlineversies van Het Laatste Nieuws en Humo, onder de titel “Proces Bart De Pauw stilaan onafwendbaar: ‘Hij beweert dat iemand anders zijn gsm gebruikte’“.olgens de advocaat gaat het om een “tendentieus” artikel, “vol flagrante en schadelijke leugens”. “Deze keer is er een grens overschreden. Zo heeft Bart in geen enkel verhoor ooit beweerd dat iemand anders zijn gsm heeft gebruikt. En dat is dan de kop van het artikel... Deze lasterlijke leugen is bewust en enkel gebruikt om Bart te schaden. Dat alleen al lijkt me grond genoeg voor een rechtszaak tegen de heer De Coninck.”

Verhaeghe stelt dat De Pauw “eens te meer wordt veroordeeld in de media, terwijl het gerechtelijk onderzoek nog moet worden afgerond.”

LEES OOK. Waarom Bart De Pauw per se in die geheime enveloppe van de VRT wil snuisteren