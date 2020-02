Sociale media lachen met schrijffout op (vals) Vlaams verkeersbord: “Voor die prijs hadden ze toch een extra ‘l’ kunnen kopen”

Er is hilariteit ontstaan over de veertien nieuwe borden die de Vlaamse overheid langs snelwegen heeft geplaatst en die toeristen in vier talen welkom heten in Vlaanderen. Naast het gepeperde prijskaartje – 330.000 euro – circuleert nu ook een beeld waarop te zien is hoe de Duitse vertaling – “Wilkommen” – fout geschreven is. “Willkommen” schrijf je namelijk met twee l’en. “Voor 330.000 euro hadden ze toch een extra ‘l’ kunnen kopen”, reageerden mensen op sociale media lacherig.