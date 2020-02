Opmerkelijk: Britse kinderen mogen op voetbaltraining niet meer koppen, wel tijdens wedstrijden

Engelse, Schotse en Ierse kinderen tot 12 jaar mogen op voetbaltraining niet langer oefeningen met het hoofd afwerken. Dat staat in nieuwe richtlijnen waarmee de drie nationale federaties maandag uitpakken.

Voor jongeren tussen 12 en 16 geldt geen verbod maar moeten de oefeningen ‘geleidelijk’ worden ingevoerd met aangepaste en niet te hard opgeblazen ballen. Voor de wedstrijden wordt geen verbod op kopspel ingevoerd.

De maatregelen zijn een gevolg van een studie die in oktober door de universiteit van Glasgow werd voorgesteld. Daarin stond uitgelegd dat onderzoek bij voormalige Schotse voetballers had aangetoond dat zij 3,5 meer kans hadden om te sterven aan een neurodegeneratieve ziekte als Alzheimer, Parkinson, MS of ALS.

“Uiteraard zijn er na het verschijnen van de studie oproepen gelanceerd om het kopspel te verbieden. Dat is perfect te begrijpen”, zegt Les Howie, bij de Engelse voetbalbond FA verantwoordelijk voor jeugdopleiding. “Anderzijds moeten we ook in gedachten houden dat de studie niet heeft aangetoond dat het kopspel gelinkt is aan de neurodegeneratieve ziekten die zijn vastgesteld bij de groep ex-spelers geboren tussen 1900 en 1976. En dus waren er geen elementen om hard te maken dat het kopspel, op welk niveau dan ook, moet worden verboden.”

Howie voegde eraan toe dat uit eigen FA-onderzoek bleek dat tijdens jeugdwedstrijden “slechts twee keer per match wordt gekopt”. “Dat is dus sowieso al weinig.” (belga)