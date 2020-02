Dimitri Bontinck kandidaat voor nieuw partijbestuur Open VLD: “Partij kan wel wat frisse ideeën gebruiken”

Opvallende naam op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen van een nieuw partijbestuur bij Open VLD. Dimitri Bontinck, vader van Jejoen Bontinck, zou graag een mandaat opnemen. “Ik heb altijd blauw bloed gehad”, zegt hij.

Het partijbestuur bestaat statutair uit de voorzitter en twintig rechtstreeks verkozen leden. Iedereen die voor 1 januari 2020 lid werd van de partij, kon zich kandidaat stellen. Het mandaat van het partijbestuur duurt vier jaar.

Ook Dimitri Bontinck (46) doet nu dus een gooi naar een mandaat. “Ik ben een liberaal in hart en nieren en heb vroeger al verschillende nationale mandaten bekleed voor de partij. Ik denk dat de tijd rijp is om me kandidaat te stellen en mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Want de partij kan wel wat frisse ideeën gebruiken”, zegt hij aan Nieuwsblad.be.

Bontinck raakte bekend als de vader van de teruggekeerde Antwerpse Syriëstrijder Jejoen Bontinck. De vader trok op eigen houtje naar Syrië om er, op gevaar van zijn eigen leven, zijn zoon te gaan zoeken. Nadien kwam hij een paar keer in het nieuws omdat hij zich moest verantwoorden voor de rechter wegens partnergeweld – feiten die hij altijd heeft ontkend.

Bontinck is intussen naar West-Vlaanderen verhuisd en studeert weer. “Ik ben bezig aan een postgraduaat Digital Marketing Communication. Interessant. En het houdt me jong”, zegt hij.

Niet kansloos

Aan lokale, Vlaamse of federale verkiezingen heeft hij nooit deelgenomen. “Maar wie weet komt het er nog van. Eerst deze verkiezingen afwachten. Maar als BV op de lijst, naast de politieke kopstukken, denk ik niet dat ik kansloos ben”, zegt hij.

De Open VLD-leden kiezen twintig bestuursleden in één kieskring (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In de partijbestuur zetelen zowel mandatarissen (parlementsleden en ministers) als personen die nog geen mandaat vervullen. Elk lid mag maximaal twintig namen verkiezen uit alle kandidaten. De verkiezing gebeurt in één stemronde van zaterdag 21 maart tot vrijdag 27 maart. Bontinck rekent erop om verkozen te worden als niet-mandataris. Hij is een van de 118 personen die zich al kandidaat stelden.