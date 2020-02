Proces in beroep over treinramp Buizingen vindt plaats in laatste week van mei

Het proces in beroep over de treinramp in Buizingen zal op 25, 26, 27 en 28 mei gepleit worden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Dat heeft de rechtbank maandagnamiddag beslist. Het vonnis in beroep zou dan vermoedelijk in de tweede helft van september uitgesproken worden. Enkel Infrabel staat nog terecht, aangezien zowel de NMBS als de treinbestuurder zich hebben neergelegd bij het vonnis dat de politierechtbank op 3 december uitsprak.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ‘s Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten.

De politierechtbank oordeelde op 3 december dat er overvloedige materiële aanwijzingen waren die erop wezen dat de bestuurder van de P-trein voorbij een rood sein was gereden. De man reed echter met een locomotief die uitgerust was met een archaïsch veiligheidssysteem, en niet meer voldeed aan de wettelijke vereisten, terwijl er in dezelfde trein een andere locomotief was die uitgerust was met een recenter veiligheidssysteem.

Ook Infrabel werd verantwoordelijk gehouden omdat het het AVG-communicatiesysteem had weggehaald in het station van Halle, hoewel dat volgens de rechtbank had kunnen bijdragen tot de veiligheid. Daarnaast had Infrabel beslist twee treinen te laten kruisen zonder een spoorwissel te voorzien.

Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken, terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro kreeg, en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

De treinbestuurder en de NMBS legden zich bij dat vonnis neer maar Infrabel ging in beroep omdat de motivatie van het vonnis het functioneren van het spoornet volgens hen op de helling zet.