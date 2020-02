Auto rijdt in op carnavalstoet in Duitsland: zeker 15 gewonden

Zeker vijftien personen zijn maandagmiddag gewond geraakt nadat een auto was ingereden op een carnavalstoet in Volkmarsen, in de Duitse deelstaat Hessen. De chauffeur is opgepakt.

De carnavalstoet was volop aan de gang maandagmiddag toen rond 14.30 u. een zilverkleurige Mercedes op de toeschouwers is ingereden. Hij had voordien een nadarafsluiting omvergereden.

Volgens getuigen kwam de wagen pas dertig meter nadat hij de eerste toeschouwers van het voetpad had gemaaid tot stilstand.

Beim Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt - auch Kinder.



Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert: https://t.co/r3Ubk0UETf — hessenschau (@hessenschau) February 24, 2020

Intussen had hij wel een grote ravage aangericht. Overal lagen gewonden. Veel kinderen ook.

Of de bestuurder bewust op de stoet is ingereden of het om een ongeval gaat, wil de politie nog niet zeggen. Getuigen zeggen alleszins dat de bestuurder nog gas probeerde te geven toen hij uit zijn auto werd gesleurd.

Ooggetuige Elmar Schulten zei: “Toen ik aankwam lagen er 15 mensen op de grond, waaronder veel kleine kinderen. Overal was er gehuil en geschreeuw. Iedereen was in paniek. De politie moest de chauffeur beschermen, anders waren mensen hem ongetwijfeld te lijf gegaan.”

De man, een twintiger, zou uit de streek afkomstig zijn. Wat zijn motief was en of hij bewust op de menigte is ingereden of het om een technisch defect ging aan de wagen, moet nog blijken. De man wordt momenteel verhoord.

Over de toestand van de andere gewonden is nog niets geweten. Ze zijn intussen allemaal naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht.

Ondertussen roept de politie via sociale media op om niet te speculeren over het incident en er geen beelden van te verspreiden. “We weten dat de wens naar uitgebreide informatie groot is”, klinkt het op Twitter. “Er wordt een informatieportaal opgericht.”

Volkmarsen is een klein stadje in het district Waldeck-Frankenberg met ongeveer 6.800 inwoners. Het ligt op ongeveer 30 kilometer van Kassel.

Volgens de plaatselijke brandweer was er op zondag al een incident tijdens een carnaval in een zaal in Volkmarsen. Het brandalarm ging daar verschillende keren af. Het bleek telkens om vals alarm te gaan. Of er een verband is, is nog niet geweten.

#BREAKING



At least 15 people were wounded after a car drove into a crowd of people celebrating carnival in Volkmarsen in #Germany's #Hessen



The driver has been detained; the motive of the incident and the identity of the driver is unknown at this time pic.twitter.com/6jJRLo6mKu — EHA News (@eha_news) February 24, 2020

In de deelstaat Hessen vond vorige week nog een racistische aanslag plaats. De dader schoot toen in Hanau, op 200 kilometer van Volkmarsen, tien mensen dood voor hij zelfmoord pleegde.

Na het incident maandagmiddag werden alle carnavalsoptochten in Hessen geannuleerd, zei de politie intussen. Ook in Mainz heeft de politie op het incident in Volkmarsen gereageerd en gebruikt nu drones om toegangswegen te bewaken. Het doel is om ‘opvallende voertuigbewegingen’ onmiddellijk te herkennen en op te treden. Toevalswegen op de omloop van de stoeten zijn overal in Duitsland extra bewaakt door voertuigen die dwars over de weg staan zodat ze geen wagens meer door kunnen.