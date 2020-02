Fijne vakantie in Thailand wordt nachtmerrie: driejarig jongetje verdrinkt nadat hij in zwembad valt

Bobby, een 3-jarig jongetje dat tijdens een vakantie in Thailand even aan de aandacht van zijn ouders was ontsnapt, is in het zwembad gevallen en verdronken. Redders probeerden hem te reanimeren maar hulp kon niet meer baten.

Bobby Watson verdronk in het Blue Tree Water Park in Phuket. De Britse jongen was zondagmiddag met zijn broer Billy (7) en zijn ouders William en Sumitra in het waterparadijs aan het spelen.

Zijn moeder vertelde de politie dat hij en uitgegleden en in het water viel. Badmeesters waren direct ter plaatsen en probeerden de peuter te redden. Ze voerden een reanimatie uit voor de ambulance arriveerde.

De jongen werd vervolgens met spoed naar het Thalang-ziekenhuis gebracht, maar stierf later ondanks de inspanningen van artsen.

Het waterpark is vorig jaar in Thailand geopend. Met de veiligheid zou alles in orde zijn geweest. Er waren ook voldoende redders.

Wellicht kwam het kind ongelukkig ten val. Een autopsie moet de exacte doodsoorzaak achterhalen.

Het park was maandag gewoon weer open.