Goedkope online deals blijken lang niet altijd betrouwbaar. Met deze tips onderscheid je goedkoop van miskoop

Eigenlijk weten we allemaal wel dat een superdeal niet altijd te vertrouwen is. En dat blijkt nog maar eens uit onderzoek waaraan Test-Aankoop samen met consumentenorganisaties uit verschillende Europese landen deelnam. Ze kochten en onderzochten samen 250 producten van webwinkels AliExpress, eBay, Amazon Market, Wish en LightInThebox. En wat bleek: opladers gingen in vlammen op, kinderkledij was onveilig en speelgoed ronduit giftig. Hoe weet je of een aankoop wel betrouwbaar is?