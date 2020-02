Real Madrid speelt kraker van achtste finales tegen City en De Bruyne in de Champions League, Mertens ontvangt Messi en co.

In de Champions League staan de tweede reeks heenwedstrijden van de achtste finales op het programma. Voetbalfans verlekkeren zich vooral op Real Madrid- Manchester City, maar ook Rode Duivels Dries Mertens, Michy Batshuayi en Jason Denayer komen in actie.

FC Barcelona maakt dinsdag de trip naar het Napoli van Dries Mertens. Het is al van 2015 geleden dat de Catalanen de trofee nog eens wonnen. De generale repetitie van afgelopen weekend tegen Eibar (5-0 winst) verliep alvast vlekkeloos, met vier treffers van een ongrijpbare Messi. Tegenstander Napoli, dat met een zesde stek in de Serie A een kwakkelend seizoen kent, kan zich dit jaar alleen nog in Europa laten opmerken. Extra pigment: Mertens staat nog altijd op één goal van clubtopschutter aller tijden Marek Hamsik (121 doelpunten). Het zou wat zijn moest Mertens tegen grootmacht Barça geschiedenis schrijft en op en over de Slovaak gaat.

Schrijft Dries Mertens geschiedenis tegen FC Barcelona? Foto: Photo News

Nog dinsdag neemt Chelsea het op Stamford Bridge op tegen Bayern München. De Duitsers maakten indruk in de poules met het perfecte rapport van achttien punten uit zes wedstrijden en vooroorlogse zeges bij Tottenham (2-7) en Rode Ster Belgrado (0-6). Chelsea plaatste zich in zijn groep als tweede, achter Valencia. Michy Batshuayi valt de laatste tijd meer naast de ploeg dan hem lief is. Ook afgelopen weekend tegen Tottenham had Frank Lampard geen plaats voor de spits in de selectie, het is nog maar de vraag of hij tegen de Duitse recordkampioen wel in actie komt.

Michy Batshuayi gaat niet door zijn beste periode bij Chelsea Foto: Action Images via Reuters

Kevin De Bruyne vs. de Galacticos

Woensdag zijn de schijnwerpers gericht op Santiago Bernabéu, met de kraker tussen Real Madrid en Man City. De ploeg van Zinédine Zidane (winnaar in 2016, 2017 en 2018) wil dolgraag opnieuw schitteren in Europa, maar zit met twijfels. Real verloor afgelopen weekend bij middenmotor Levante (1-0) en speelde tot overmaat van ramp Eden Hazard kwijt. Hij is weer een poos out met een barst in de enkel, Ook bij City zijn het moeilijke weken. De titel in de Premier League is al lang buiten bereik en recent sloot de UEFA de ploeg van Kevin De Bruyne twee jaar uit van Europees voetbal wegens “ernstige inbreuken” op de financiële regels. Wil Pep Guardiola zijn troepen op korte termijn naar Europees succes leiden, dan is deze jaargang (voorlopig) de laatste kans voor de Citizens.

Wat kan Kevin De Bruyne tegen de Koninklijke? Foto: AFP

Jason Denayer kijkt tenslotte met Olympique Lyon in het eigen Parc Juventus in de ogen. Lyon staat in Frankrijk pas zevende en plaatste zich voor de achtste finales met amper acht punten, maar wil tonen dat het zijn plek in de knock-outfase verdient. In de Serie A heeft Juventus, anders dan andere seizoenen, nog geen gewonnen spel, met een aanklampend Lazio en het Inter van Romelu Lukaku. De Italianen, finalist in 2015 en 2017, gingen er vorig jaar wat schlemielig uit in de kwartfinales tegen Ajax en hopen hun blazoen op te poetsen. De Oude Dame rekent daarvoor andermaal op Cristiano Ronaldo. De Portugees speelde tegen SPAL zijn duizendste wedstrijd in de Serie A en zit ook in de Champions League op recordkoers.

Het programma:

Dinsdag 25/02: Chelsea - Bayern München 21u

Dinsdag 25/02: Napoli - FC Barcelona 21u

Woensdag 26/02: Real Madrid - Manchester City

Woensdag 26/02: Olympique Lyon - Juventus

De returns staan 17 en 18 maart op de planning.