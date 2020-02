Koning Filip zoekt 100 leeftijdgenoten met zelfde geboortedatum voor verjaardagsfeestje

Koning Filip wordt op 15 april zestig. Hij zoekt honderd landgenoten die op dezelfde dag als hij geboren zijn, om die mijlpaal in hun leven samen met hen te vieren. Het feestje vindt wel een maand later plaats. En daar zijn goede redenen voor.

Geboren op 15 april 1960? Dan wordt u samen met koning Filip binnenkort zestig. Die geeft ter gelegenheid daarvan een feestje bij hem thuis, op het kasteeldomein van Laken. Wie een uitnodiging wil, moet voor 6 maart mailen naar 60@monarchie.be. De eerste honderd kandidaten krijgen een officiële invitatie van koning Filip en koningin Mathilde en mogen hun partner meenemen. Het feestje zelf wordt pas op zaterdagnamiddag 16 mei georganiseerd.

(lees verder onder de foto)

Ter aankondiging van het feest publiceerde het Paleis deze eerste officiële foto van de pasgeboren Filip. Foto: Koninklijk Paleis

De koning organiseert het feest een maand na datum om de grote drukte in de koninklijke serres te vermijden. Die serres zijn tussen 17 april en 8 mei geopend voor het publiek. In een drietal weken tijd worden 120.000 bezoekers verwacht. Het wordt dus behoorlijk druk in en rond de tuin van het domein van Laken. Dan is het minder evident om nog eens een grote groep mensen uit te nodigen.

Niet thuis op verjaardag

Koning Filip is op woensdag 15 april trouwens sowieso niet thuis. Hij zal zijn bijzondere verjaardag in Kopenhagen vieren, zoals Het Nieuwsblad vorige week al schreef. Hij is namelijk met koningin Mathilde uitgenodigd op een galadiner voor buitenlandse royals ter ere van de tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe.

Filip is ’s anderdaags terug in Brussel, om zijn verjaardag en die van zijn jongste dochter, prinses Eléonore, te vieren. De prinses wordt op 16 april twaalf.

Drie jaar geleden verraste Eléonore haar jarige vader met een optreden: