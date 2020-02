Jordi Amat (Eupen) riskeert een speeldag schorsing na rood in Anderlecht

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete gevorderd tegen de Eupense verdediger Jordi Amat.

De centrale verdediger trok in het Astridpark van Anderlecht op het kwartier aan de noodrem om te verhinderen dat aanvaller Joveljic alleen op doelman De Wolf kon afstormen. Ref Boucaut duwde Amat de rode kaart onder de neus en gaf ook een strafschop. Het luidde een doelpuntenkermis in, want RSCA haalde met 6-1 als vanouds uit tegen de Oostkantonners.

Indien Eupen het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Amat de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Moeskroen. Als de Panda’s weigeren, verschijnen club en speler dinsdag voor de Geschillencommissie.

(belga)