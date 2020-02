Man die opgeroepen zou hebben tot geweld op Michel Lelièvre op 3 april voor rechter

De 31-jarige man die op sociale media opgeroepen zou hebben om Michel Lelièvre aan te vallen, moet op 3 april al voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen.

Dat meldt het Brusselse parket maandagmiddag in een persbericht. De man, S.V., heeft toegegeven dat hij achter de anonieme groep op Facebook zit die een “jacht op Michel Lelièvre in Brussel” had geopend.

Hij bood zich maandagvoormiddag aan bij de politie in Waterloo en werd van zijn vrijheid beroofd. Na zijn verhoor besloot het parket hem rechtstreeks te dagvaarden.

“Dat man wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot het plegen van misdaden of wanbedrijven, schriftelijke bedreigingen, belaging en belaging door middel van elektronische communicatie”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket.

De straffen voorzien voor deze inbreuken kunnen oplopen tot 3 jaar gevangenisstraf en 24.000 euro boete.