Coronavirusuitbraak is volgens Wereldgezondheidsorganisatie nog geen pandemie

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft nog niet het niveau van een pandemie bereikt, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie in Genève. Tegelijkertijd riep de directeur-generaal de internationale gemeenschap op voorbereidingen te treffen om een pandemie te voorkomen.

“We moeten ons concentreren op het indammen van de epidemie en tegelijkertijd alles in het werk stellen om ons voor te bereiden op een mogelijke pandemie”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus. Volgens schattingen van de WHO gaat het om epidemieën in afzonderlijke landen. Vooral de nieuwe besmettingen in Italië, Iran en Zuid-Korea baart de organisatie zorgen.

Echter zijn het aantal nieuwe besmettingen in China sinds februari afgenomen, wat bewijst dat het virus onder controle gehouden kan worden, aldus de WHO-chef nog.