Harvey Weinstein schuldig aan seksueel geweld en verkrachting op proces, producent ontsnapt aan levenslange celstraf

Filmproducent Harvey Weinstein is op zijn proces in New York schuldig verklaard aan seksueel geweld en verkrachting. Hij werd niet over de hele lijn schuldig verklaard: zo vond de jury hem niet schuldig aan de beschuldiging een ‘seksueel roofdier’ te zijn. Hij ontsnapt op die manier aan een levenslange celstraf. Hoe lang hij wel naar de gevangenis moet, is nog niet duidelijk. Hij werd in de rechtbank wel meteen in de boeien geslagen.

De vijf vrouwen en zeven mannen in de jury Weinstein hebben zich de voorbije vijf dagen gebogen over de zeven schuldvragen. Zij verklaarden Weinstein schuldig aan seksueel geweld tegenover zijn gewezen productie-assistentie Mimi Haleyi in 2006 en de verkrachting van Jessica Mann, een beloftevolle actrice, in 2013. Daarvoor riskeert hij maximum 25 jaar gevangenis.

LEES OOK. Italiaans model deelt vernietigende opnames van Harvey Weinstein: “Ik wil je veel leren, maar dan moet je wel plezier met mij hebben en genieten”

De gevallen filmproducent werd vrijgesproken voor twee beschuldigingen van herhaaldelijk seksueel geweld als een “seksueel roofdier”. Dat waren de zwaarste beschuldigingen, die hem een levenslange celstraf konden kosten. Ook van de first degree rape van Mann, zoals dat in het Amerikaanse gerechtssysteem genoemd wordt, werd hij vrijgesproken. Dat is een ernstigere vorm van verkrachting dan die waaraan hij wel schuldig bevonden is.

Weinstein werd na het voorlezen van de schuldvragen in de boeien geslagen door de politie. Hij zal in voorlopige hechtenis wachten tot er een uitspraak is over de strafmaat.

Openbaar aanklager: “Hij is een seksueel roofdier”

Op een persconferentie bedankte de openbaar aanklager de acht vrouwen die het aangedurfd hebben om een klacht in te dienen tegen de man. “Deze acht vrouwen hebben geschiedenis geschreven: zij hebben ons gerechtssysteem de 21ste eeuw in getrokken. Zij hebben aangetoond dat verkrachting altijd verkrachting is, zelfs als er geen fysiek bewijs is en twijfel over de instemming van beide kanten. Weinstein is een seksueel roofdier en hij heeft al zijn slachtoffers gekwetst en getekend door zijn misbruik.”

De openbaar aanklager zegt niet ontevreden te zijn met de uitspraak. “Het was een erg belangrijke zaak en ik vind een straf van 5 tot 25 jaar niet teleurstellend. Hij is schuldig, en met dat verdict van de jury ben ik tevreden. Ik hoop dat slachtoffers nu zullen merken dat het wel degelijk zin heeft om zich te laten horen.”

#MeToo

De zaak rond de 67-jarige Harvey Weinstein betekende het begin van de #MeToo-beweging. Hij werd er door meer dan 80 vrouwen, waaronder enkele bekende actrices, van beschuldigd zijn macht als filmproducent misbruikt te hebben om meer dan honderd vrouwen binnen de filmwereld seksueel te misbruiken. Dat deed hij volgens de openbaar aanklager als “een roofdier”. Zelf heeft hij dat altijd ontkend: volgens hem waren de seksuele handelingen telkens met wederzijdse instemming.