In de Japanse competitie heeft de ref het minste werk, in Latijns-Amerika worden veruit de meeste kaarten uitgedeeld

Met gemiddeld 2,26 kaarten per wedstrijd komt de Japanse J1 League, waar Thomas Vermaelen actief is met Vissel Kobe, als fairste competitie naar boven als het over aantal getrokken gele rode en kaarten gaat. Bij de grote Europese competities worden in de Premier League het minste aantal kaarten uitgedeeld.

Onderzoeksbureau CIES publiceerde cijfers met de verschillen in het aantal gele en rode kaarten per wedstrijd, verspreid over de wereldwijde voetbalcompetities. Met liefst acht ploegen in de toptien van de meeste kaarten per wedstrijd het afgelopen jaar springen de ploegen uit Latijns-Amerika eruit. In de Boliviaanse eerste klasse grijpt de scheidsrechter zelfs gemiddeld 7 keer per wedstrijd naar zijn borstzakje.

Wanneer we de grote Europese competities uitlichten, valt het op dat in de Premier League gemiddeld het minste kaarten worden uitgedeeld. Gemiddeld 3,7 keer per match, terwijl de Serie A het lijstje topt met op 5,8 keer. La Liga (5,5), de Bundesliga (4,1) en de Ligue 1 (4) liggen er tussenin.

De refs in de eigen Jupiler Pro League moeten gemiddeld 3,9 keer per wedstrijd een kaart tonen.