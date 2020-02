Italiaanse Lega Serie A wil wedstrijden achter gesloten deuren laten plaatsvinden door coronavirus

De Italiaanse Lega Serie A heeft per brief aan de Italiaanse regering gevraagd om de wedstrijden van komend weekend in de Serie A in risicogebieden niet te annuleren, maar achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. “Er is te weinig tijd om uitgestelde wedstrijden in te halen”, klinkt het.

Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino haalde daarbij het argument aan dat er weinig tijd is om uitgestelde wedstrijden in te halen. Door het EK van komende zomer moet het voetbalseizoen ten laatste op 24 mei afgelopen zijn en vorig weekend werden er al vier wedstrijden uitgesteld, die dus nog ingehaald moeten worden. Het gaat hierbij om Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo en Torino-Parma. De Italiaanse autoriteiten beslisten immers alle sportmanifestaties van zondag in de regio’s Lombardije en Venetië te annuleren, waaronder dus ook enkele wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalklasse.

Ook het Europa League-duel van Inter tegen het Bulgaarse Ludogorets van donderdag zou op die manier zonder publiek gespeeld kunnen worden. Het gaat om een terugwedstrijd van de zestiende finales, waarbij Inter de heenwedstrijd in Bulgarije al met 0-2 won na een doelpunt en een assist van Romelu Lukaku. Zondagavond staat in de Serie A dan weer de topper op het programma tussen regerend landskampioen en competitieleider Juventus en Inter, de nummer drie in de stand.

In Italië zijn tot nu toe zes mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Volgens de Civiele Bescherming zijn er 219 besmettingen in het land.